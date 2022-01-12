Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов с помощью специальных голосовых роботов. Суть новой схемы злоумышленников раскрыли в пресс-службе столичного главка МВД.

«Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом <...> Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», - отметили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим, сотрудники полиции еще раз напомнили, что банковские сотрудники не обзванивают своих клиентов при помощи роботов. Тех, кто стал жертвой подобных аферистов, просят незамедлительно обращаться с заявлением в полицию.

Ранее технический директор группы компаний, специализирующейся на информационной безопасности, Илья Четвертнев рассказал, что во время новогодних праздников мошенники рассылали в мессенджерах и социальных сетях поздравления с вредоносными ссылками. С его слов, пользователи переходя по ним «заражали» свои смартфоны различными вредоносными программами. В результате чего злоумышленники получали доступ к устройствам своих жертв.