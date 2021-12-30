Праздничный обман: названы наиболее популярные в Новый год схемы интернет-мошенничества

Все больше россиян в канун праздников оказываются с испорченным настроением. И виной всему, как правило, собственная доверчивость, на которую и рассчитывают предновогодние мошенники. Фальшивые розыгрыши, поддельные сайты и жадные до прибыли Деды Морозы резко активизировались.

Праздничное чаепитие отменяется. Именно это сказал отец Виктории, увидев свой подарок. Блестящий тульский самовар, купленный семейством в интернет-магазине со скидкой 25%, оказался больше похож на объект современного абстрактного искусства, нежели на классический чайный аксессуар.



Новогодние акции и распродажи сейчас обещают едва ли не все интернет-сайты и торговые точки. Но в период праздничной суеты стоит очень внимательно присмотреться, что же скрывается под манящими наклейками со словом «Скидки». Ведь мошенники готовы на все ради прибыли. Даже украсть Рождество у самых маленьких любителей этого праздника. Из года в год сотни детей не могут попасть на новогодние представления в московские театры и цирки из-за тех, кто продает фальшивые билеты.

К примеру, на сайте-двойнике билеты в средний ряд зала Московского цирка стоят около трех тысяч рублей. Это еще со скидкой. По факту их стоимость не превышает полутора тысяч. Здесь есть и реквизиты для перевода, и телефон. Вот только дозвониться туда невозможно. По указанному на сайте адресу регистрации компании даже не найден дом, где она находится. Эта шестиэтажный дом на окраине Праги, уж никак не похож на здание Московского государственного цирка. И такая ситуация не только с развлечениями. Вероника, например, хотела снять на праздники квартиру в Москве, воспользовалась известным агрегатором, но на шероховатости внимания не обратила. Итог - испорченный отдых и потеря крупной суммы денег.

В Сети каждый день появляются десятки зеркальных сайтов, которые предлагают сумасшедшие скидки. Цифровые клоны буквально с точностью до запятой копируют оригиналы. Но все же есть способы уберечься от злонамеренных действий мошенников.

«В новогодние праздники всем предлагаются прекрасные акции, бонусы, и это все за ограниченный период времени. Нужно обязательно все перепроверять, использовать для приобретения подарков только специальную карточку, проверять на официальном сайте, действительно ли действует такая акция», - рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Праздник может испортить не только Интернет. Встречаются и дельцы, которые регистрируют фирмы-однодневки и продают долгожданную встречу с главным новогодним персонажем втридорога. Актер Никита Панюшкин играет роль Деда Мороза уже давно. И советует не поддаваться панике, если вдруг вам предлагают переплатить за уже оплаченный визит волшебника с внучкой.

Актер уверяет, что агентств много и хватит всем желающим. А вот если вы повелись на уловку и переплатили, то, скорее всего, деньги вернуть уже не получится.

Конечно, новогодние каникулы - это всегда волнительные и суетливые дни, но все же эксперты советуют в это время не поддаваться праздничной истерии, знать истинную цену вещам и подаркам.