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Путин призвал правительство сделать все для индексации пенсий по уровню инфляций

Алексей Курильченко
15:52 23.12.2021
В следующем году будут приняты решения по выплатам сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур, которые отразятся на пенсиях военным.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос об индексации пенсий до фактической инфляции, заявил, что правительство РФ должно сделать все необходимое для реализации этого решения. При этом в следующем году будут реализованы решения, которые повлияют на пенсии военнослужащих.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем. Это первое. Второе - в следующем году будут решаться вопросы по так называемому "силовому блоку" для того, чтобы выровнять в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий военнослужащих», - сказал президент на пресс-конференции.

Ранее Госдума рассмотрела законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе. В документе указывается, что уровень инфляции по итогам 2021 года может составить 9%.

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