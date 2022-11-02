МИД РФ: применение ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с ОМУ

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В МИД РФ рассказали, что реагирование со стороны Москвы с применением ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию, которая осуществляется с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Или в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозой находится существование страны. Об этом сказано в заявлении ведомства, которое опубликовано на сайте Министерства.

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», - уточняется в заявлении.

Напомним, МИД России опубликовал на своем сайте заявление о предотвращении ядерной войны. В частности, в нем говорится, что Москва выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, пока существует ядерное оружие, есть и опасность его применения. По словам российского лидера, возможные провокации с ядерным оружием и нагнетание тезиса о возможности применения со стороны России ядерного оружия используются Западом для достижения ряда целей. Повлиять на нейтральные государства, на друзей и союзников России.