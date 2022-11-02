МИД России опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Москва призвала страны «ядерной пятерки» продемонстрировать своими действиями, что они готовы вести работу по недопущению любого военного столкновения ядерных держав.

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МИД России опубликовал на своем сайте заявление о предотвращении ядерной войны. В частности, в нем говорится, что Москва выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.

«При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», - говорится в заявлении.

Было подчеркнуто, что Российская Федерация гипотетически допускает вариант реагирования с применением ядерного оружия исключительно в ответ на агрессивные действия с оружием массового уничтожения или в случаях, когда есть угроза существования государства.

Также РФ призвала страны «ядерной пятерки» доказать действиями, что они готовы вести работу по недопущению любого военного столкновения ядерных держав.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков подчеркивал, что Москва со своей стороны никому не угрожает ядерным оружием.