Вице-президент Сбербанка Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей

Занимавшая ранее пост заместителя министра просвещения, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Правоохранители провели следственные действия на рабочем месте в офисе у Раковой, а также у нее дома по месту жительства. Обыскам подверглись и рабочие кабинеты сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных, сообщает РИА Новости.

Теперь следователи тщательно изучат контракты, которые были заключены при участии вице-президента финансовой организации.

«По факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, с нанесением ущерба более 50 миллионов рублей», - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

О назначении Марины Раковой на должность вице-президента Сбербанка его руководитель Герман Греф сообщил в марте 2020 года.