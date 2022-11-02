«Гарантий нет»: эксперт рассказал о возможных поставках газа из Азии в страны ЕС

При этом, по мнению Александра Фролова, Евросоюз может рассчитывать в условиях упавшего спроса на топливо на то, что российские объемы могут быть частично замещены СПГ.

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе со «Звездой» оценил вероятность поставок газа из Китая в страны Евросоюза. По мнению эксперта, пока высокая активность стран не вернулась в Азию, у ЕС есть шанс заместить оттуда часть поставок энергоресурсов, которые они отказываются покупать в России. Но даже в этом случае у Евросоюза могут быть определенные риски.

«В Азиатско-Тихоокеанский регион не вернется высокая активность Китая, если Япония и Южная Корея не начнут наращивать спрос на газ. Теоретически Евросоюз может рассчитывать в условиях упавшего спроса на газ на то, что российские объемы могут быть частично, почти полностью даже замещены сжиженным природным газом», - отметил эксперт.

Однако, по мнению Фролова, не существует никаких гарантий, что «те поставщики, которые сейчас везут львиную долю СПГ в Евросоюз, не развернутся и не повезут свои грузы куда-нибудь еще, где за них предложат больше денег».

Ранее в Чехии заявили, что Европе не удастся полностью компенсировать российский газ за счет других источников. По мнению эксперта, нехватка газа может «привести к распаду Чехии».

Кроме этого, Венгрия не поддержала возможность установления предельной цены на газ из России, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу.