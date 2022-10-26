Венгрия не поддержала введение потолка цен на газ из РФ

Глава МИД Венгрии считает, что снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на «голубое топливо».

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Венгрия не поддерживает возможность установления предельной цены на газ из Российской Федерации, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Что касается газа, мы донесли очень четко, что не поддерживаем введение предельной цены на газ, поскольку считаем, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого газа на европейский рынок», - цитирует РИА Новости Сийярто, который принимал участие в международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке» в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Венгрии считает, что снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на «голубое топливо».

Ранее итальянская газета La Repubblica писала, что решение Европейского союза по ограничению цен на российский газ могут отложить до ноября. Согласно изданию, страны ЕС не могут достичь соглашения по данному вопросу.