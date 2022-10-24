В Чехии заявили, что ЕС не найдет замены российскому газу
Европе не удастся полностью компенсировать российский газ за счет других источников. Об этом заявил бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек.
«Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, 200 миллиардов кубометров. Европа потребляет 500 миллиардов. Когда я слушаю разных так называемых "экспертов", которые торговали газом и только поэтому "разбираются", то не перестаю удивляться», - заявил Янечек в интервью газете Parlamentní listy.
По мнению эксперта, нехватка газа может «привести к распаду Чехии».
«За отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства», - заявил Янечек.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель мотивировала свое решение о закупках газа в России его стоимостью и надежностью поставок. Меркель в своей речи подчеркнула, что «даже в годы холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии».