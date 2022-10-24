В стране и мире В Чехии заявили, что ЕС не найдет замены российскому газу Алексей Курильченко По мнению эксперта, нехватка газа может «привести к распаду Чехии». © Фото: Jaroslav Svoboda, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Европе не удастся полностью компенсировать российский газ за счет других источников. Об этом заявил бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек. «Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, 200 миллиардов кубометров. Европа потребляет 500 миллиардов. Когда я слушаю разных так называемых "экспертов", которые торговали газом и только поэтому "разбираются", то не перестаю удивляться», - заявил Янечек в интервью газете Parlamentní listy. По мнению эксперта, нехватка газа может «привести к распаду Чехии». «За отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства», - заявил Янечек. Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель мотивировала свое решение о закупках газа в России его стоимостью и надежностью поставок. Меркель в своей речи подчеркнула, что «даже в годы холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии». Экспертное мнение и аналитика