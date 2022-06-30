Суд отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Тверской суд г. Москвы отправил под домашний арест на 1 месяц и 8 дней ректора РАНХиГС Владимира Мау, которого подозревают в хищении денежных средств вуза. Сообщается, что он сможет общаться только с родственниками, сотрудниками суда и следствия.

Владимир Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Сегодня стало известно, что сотрудники МВД задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау. Сообщается, что 29 июня проводились следственные мероприятия с его участием.