Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Эксперт оценил последствия неучастия Джоковича в Australian Open

Ян Брацкий
00:07 11.01.2022
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что ситуацию с Новаком Джоковичем можно объяснить несовершенством организации мероприятия, а также политическими мотивами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Marco Alpozzi, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Скандал вокруг сербского теннисиста Новака Джоковича создал много ненужного шума в спортивном мире. Такого мнения придерживается заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин. В беседе со «Звездой» он допустил, что без знаменитого серба Australian Open будет не столь интересен поклонникам данного вида спорта.

«Без Новака, без ведущего и самого титулованного игрока, турнир обеднеет. Зрители хотят ходить на красивый теннис, на сильных игроков, они идут за эмоциями. Но без Джоковича уровень турнира упадет. Хотя шансы Даниила Медведева в борьбе за титул существенно повысятся», - предположил Абашкин.

Одной из причин случившегося с Новаком Джоковичем могла стать некомпетентность его команды - людей, которые занимались организацией участия сербского спортсмена в турнире, полагает заслуженный тренер России.

«Команда запросила визу для Новака, которая подразумевает обязательную вакцинацию, а теннисист приехал с медотводом. Выиграли суд, но опять Новака задержали. Мне кажется, что его команда была не совсем компетентна, когда направляя его на чемпионат в Австралию, не обеспечила соответствующими документами для спокойного участия в турнире», - добавил Анатолий Абашкин.

Известного теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Вместо обязательного сертификата о вакцинации теннисист предоставил медицинский отвод от прививки. Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированную визу, однако власти Австралии до сих пор размышляют о депортации спортсмена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:37 В стране и мире
В МИД РФ рассказали об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве
19:29 Армия
Видео
Охрана и обеспечение безопасности: кадры работы миротворцев ОДКБ в аэропорту Алма-Аты
16:49 Спорт
Джокович приступил к первой тренировке перед Australian Open
18:52 В стране и мире
Видео
Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве
10:58 Армия
Поставки зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» в ЮВО распланированы до 2025 года
Популярное
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
National Interest назвал бесполезные для НАТО «страны-иждивенцы»
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Видео
Оперативность и достоверность: Шойгу рассказал о месте Департамента информации в эпохе возрождения армии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.