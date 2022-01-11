Эксперт оценил последствия неучастия Джоковича в Australian Open

Скандал вокруг сербского теннисиста Новака Джоковича создал много ненужного шума в спортивном мире. Такого мнения придерживается заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин. В беседе со «Звездой» он допустил, что без знаменитого серба Australian Open будет не столь интересен поклонникам данного вида спорта.

«Без Новака, без ведущего и самого титулованного игрока, турнир обеднеет. Зрители хотят ходить на красивый теннис, на сильных игроков, они идут за эмоциями. Но без Джоковича уровень турнира упадет. Хотя шансы Даниила Медведева в борьбе за титул существенно повысятся», - предположил Абашкин.

Одной из причин случившегося с Новаком Джоковичем могла стать некомпетентность его команды - людей, которые занимались организацией участия сербского спортсмена в турнире, полагает заслуженный тренер России.

«Команда запросила визу для Новака, которая подразумевает обязательную вакцинацию, а теннисист приехал с медотводом. Выиграли суд, но опять Новака задержали. Мне кажется, что его команда была не совсем компетентна, когда направляя его на чемпионат в Австралию, не обеспечила соответствующими документами для спокойного участия в турнире», - добавил Анатолий Абашкин.

Известного теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Вместо обязательного сертификата о вакцинации теннисист предоставил медицинский отвод от прививки. Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированную визу, однако власти Австралии до сих пор размышляют о депортации спортсмена.