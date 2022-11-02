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Тиньков заявил, что попробует запретить «Тинькофф банку» использовать свое имя

Сергей Лебедев
15:14 02.11.2022
По его словам, это будет сложно.
Тиньков заявил, что попробует запретить «Тинькофф банку» использовать свое имя
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Олег Тиньков признал, что бренд «Тинькофф» в части финансов принадлежит одноименному банку. Однако предприниматель все же попытается запретить финансовой организации использовать свое имя.

«Я не хочу, чтобы мое имя было в России, я оттуда ушел, и я не хочу с этой страной иметь ничего общего, и в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет, наверное, юридически непросто, но я попытаюсь», - цитирует бизнесмена РИА Новости.

Напомним, в начале недели Олег Тиньков заявил, что выходит из российского гражданства. Он также опубликовал фотографию справки, которая датирована 26 октября. Позже предприниматель удалил пост об отказе от гражданства.

А во вторник предприниматель заявил о запуске процесса отзыва бренда «Тинькофф» у одноименного банка.

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