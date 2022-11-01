Тиньков отзывает бренд «Тинькофф» у российского банка

Предприниматель также рассказал, что его сообщение об отказе от российского гражданства исчезло «загадочным образом».

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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков запускает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у финансовой организации. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram*.

Тиньков написал пост, в котором заявил, что его вчерашнее сообщение об отказе от российского гражданства исчезло «загадочным образом».

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из банка», - добавил бизнесмен.

Тиньков указал на то, что финорганизация планировала самостоятельно сменить название, однако так до сих пор этого не сделала. Свои 35% акций банка предприниматель продал в апреле.

* Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta Platfoms, признанной экстремистской на территории РФ.