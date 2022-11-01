Тиньков отзывает бренд «Тинькофф» у российского банка
Предприниматель также рассказал, что его сообщение об отказе от российского гражданства исчезло «загадочным образом».
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков запускает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у финансовой организации. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram*.
Тиньков написал пост, в котором заявил, что его вчерашнее сообщение об отказе от российского гражданства исчезло «загадочным образом».
«Я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из банка», - добавил бизнесмен.
Тиньков указал на то, что финорганизация планировала самостоятельно сменить название, однако так до сих пор этого не сделала. Свои 35% акций банка предприниматель продал в апреле.
* Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta Platfoms, признанной экстремистской на территории РФ.