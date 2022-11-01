Тиньков удалил пост об отказе от российского гражданства

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Предприниматель, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков удалил свой пост об отказе от российского гражданства. Сообщение исчезло из его аккаунта в социальной сети Instagram*.

Тиньков накануне заявил, что выходит из гражданства РФ, и опубликовал фото справки об этом, датированной 26 октября. Сейчас по ссылке на публикацию говорится, что страница удалена.

Ранее Тиньков продал свои 35% в «Тинькофф банке». В 2022 году финансовая организация планирует провести ребрендинг и отказаться от старого названия.

* Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta Platfoms, признанной экстремистской на территории РФ.