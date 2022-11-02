Следователь просит суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
© Фото: edu.gov.ru, GlobalLookPress
|
Следователь просит суд отпустить из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
© Фото: edu.gov.ru, GlobalLookPress
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
12:18 Армия
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников РФ, особенно Белоруссию
11:19 В стране и мире
Села в такси и погибла: кадры с раздавленным авто в центре Москвы
10:29 Вопросы истории
Флаги четырех новых регионов России установили в Совете Федерации
09:54 В стране и мире
Начался процесс перехода Запорожской АЭС под юрисдикцию «Росэнергоатома»
06:05 Армия
Превратили в груду металла: артиллеристы ВДВ уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
Популярное
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов