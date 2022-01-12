Дерматолог назвал тревожный признак диабета на коже



Наличие маленьких красных бугорков на коже, похожих на прыщи, может указывать на развитие диабета. Со временем образования превращаются в овальные пятна желтого, красного или даже коричневого цвета. Об этом рассказал дерматолог Рейган Андерсон, ссылаясь на данные Американской академии дерматологической ассоциации (AADA).

Он уточнил, что, как правило, подобные высыпания располагаются в районе голени, при чем участок кожи может уплотниться или опухнуть.

Специалист пояснил, что речь в этом случае идет о диабетическом липодиозном некробиозе, развивающемся при нарушении генерации коллагена, передает «Медик Форум».

Доктор заверил, что поражение кожи не является стопроцентным знаком возникновения проблем с сахаром в крови, однако стоит оперативно отправиться к врачу, чтобы не пропустить патологию. Окончательный диагноз будет поставлен после проведения необходимых анализов.