Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета

Включение в рацион зеленого чая положительно сказывается на здоровье, в частности, снижается риск развития онкологических заболеваний и диабета. Об этом рассказала главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист уточнила, что благотворный для здоровья эффект достигается благодаря никотиновой кислоте, провитаминам А и В и другим полезным веществам. Кроме того, напиток богат полифенолами и антиоксидантами.

«Регулярное употребление зеленого чая снижает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, имеет "антивозрастной" эффект», - сказала Стародубова агентству «Москва».

Она добавила, что регулярное употребление напитка также замедляет старение кожи, способствует активной работе мозга, повышает общую сопротивляемость организма.

Специалист напомнила, что в зеленом чае много кофеина, поэтому людям с повышенной чувствительностью к этому веществу стоит употреблять напиток с осторожностью. Диетолог посоветовала включать зеленый чай в рацион в первой половине дня. Вечером лучше предпочесть чашку травяного чая, заключила Стародубова.