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Терапевт рассказал о причинах появления отеков

Марина Крижановская
06:04 08.01.2022
Отечность может свидетельствовать о заболеваниях почек, о тяжелом сахарном диабете и даже о гиперфункции щитовидной железы.
Терапевт рассказал о причинах появления отеков
© Фото: pexels.com
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Врач-терапевт, доктор медицинских наук Павел Воробьев рассказал о причинах возникновения отеков у пожилых и молодых людей. Он также поделился способами борьбы с ними.

Специалист рассказал, что появление отечностей по утрам может свидетельствовать о съеденной накануне острой или соленой пище, или выпитом алкоголе. Если человек не употребляет ничего подобного, то стоит задуматься о заболевании в организме. В целом отеки возникают при задержке жидкости в тканях организма.

«Отеки ног, рук, лица - это могут быть симптомы совершенно разных болезней. Если это пожилой возраст, то отеки ног могут говорить о сердечной или венозной недостаточности. Если это молодой возраст и отекают ноги или лицо - это, скорее, болезни почек, например, пиелонефрит или гломерулонефрит. Бывает также гиперфункция щитовидной железы - тогда рыхлое тело, локальные отеки», - сообщил он радио Sputnik.

Профессор медицины добавил, что при тяжелом сахарном диабете «тоже могут быть отеки, чаще всего ног и, опять же, лица». Он обратил внимание, что при отечности стоит лечить заболевание, его вызвавшее, называя в целом отек «тревожным симптомом».

«К каждому такому заболеванию свой подход. Если это, скажем, пиелонефрит, то будет прием антибиотиков, если это гломерулонефрит, то некоторые его формы лечат гормонами, антикоагулянтами. Если это отеки при сердечной или венозной недостаточности, то обычно используют мочегонные средства», - посоветовал врач Воробьев.

Он отметил, что нет единого подхода в лечении и поэтому при появлении отеков обязательно нужно обратиться к врачу.

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