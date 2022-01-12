В Кремле не нашли связи между военными учениями в РФ и консультациями с НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обычной практикой военные учения в РФ, подчеркнув, что подобные маневры никак не связаны с консультациями с Североатлантическим альянсом. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе брифинга с журналистами.

У пресс-секретаря поинтересовались, есть ли какая-то связь между стартовавшими накануне учениями Западного военного округа, переговорами в Женеве и начавшимися консультациями в Брюсселе. В ответ Песков напомнил, что указанные маневры проходят на территории России.

«Никакой связи нет. Еще раз хочу напомнить, что мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны», - указал пресс-секретарь главы государства.

Песков заверил, что военное строительство и военное обучение являются обычной практикой любых Вооруженных сил и «продолжались, продолжаются и будут продолжаться».

В Брюсселе в среду, 12 января, впервые за последние два года состоится заседание Совета Россия-НАТО. Важнейшие переговоры фактически станут возобновлением разорванных отношений РФ и Североатлантического альянса.