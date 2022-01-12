В Брюсселе состоится первое за два года заседание Совета Россия-НАТО

В Брюсселе в среду, 12 января, впервые за последние два года состоится заседание Совета Россия-НАТО. Важнейшие переговоры фактически станут возобновлением разорванных отношений РФ и Североатлантического альянса.

Российскую делегацию возглавят замминистра иностранных дел Александр Грушко, который ранее пять лет работал постоянным представителем России в НАТО, и замминистра обороны Александр Фомин. Альянс будут представлять постпреды 30-ти государств членов-НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Шерман возглавляла американскую делегацию на встрече в Женеве 10 января. Переговоры в Брюсселе - продолжение начатого там диалога. Основная тема - обеспечение безопасности в Европе. Москва четко обозначила свою позицию: альянс должен отказаться от расширения на восток, вернуться к составу блока, каким он был в 1997 году, не принимать в НАТО Грузию и Украину и не размещать там свои военные системы. Пока большую часть этих предложений НАТО отвергает. Но там готовы обсуждать контроль над вооружениями.