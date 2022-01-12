Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Брюсселе состоится первое за два года заседание Совета Россия-НАТО

Анна Касаткина
07:30 12.01.2022
Основная тема переговоров - обеспечение безопасности в Европе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Twitter, Globallookpress
Читайте нас на:

В Брюсселе в среду, 12 января, впервые за последние два года состоится заседание Совета Россия-НАТО. Важнейшие переговоры фактически станут возобновлением разорванных отношений РФ и Североатлантического альянса.

Российскую делегацию возглавят замминистра иностранных дел Александр Грушко, который ранее пять лет работал постоянным представителем России в НАТО, и замминистра обороны Александр Фомин. Альянс будут представлять постпреды 30-ти государств членов-НАТО,  генсек организации Йенс Столтенберг и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Шерман возглавляла американскую делегацию на встрече в Женеве 10 января. Переговоры в Брюсселе - продолжение начатого там диалога. Основная тема - обеспечение безопасности в Европе. Москва четко обозначила свою позицию: альянс должен отказаться от расширения на восток, вернуться к составу блока, каким он был в 1997 году, не принимать в НАТО  Грузию и Украину и не размещать там свои военные системы. Пока большую часть этих предложений НАТО отвергает. Но там готовы обсуждать контроль над вооружениями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:52 В стране и мире
Антонов призвал США изменить риторику в адрес России
06:54 В стране и мире
Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
05:47 Армия
Видео
«Безупречная работа»: генконсул России в Казахстане оценил действия миротворцев ОДКБ
03:25 В стране и мире
Европейскую Россию накроет волна аномального тепла
00:38 В стране и мире
Пхеньян заявил о проведенных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Популярное
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.