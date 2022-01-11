Три тысячи военнослужащих ЗВО приступили к боевой подготовке в полевых условиях

Около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

«2022 учебный год военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий начали с проведения тактико-специальных учений, в ходе которых отработают боевое слаживание различных формирований, повысят профессиональное мастерство, а также освоят новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Основной упор на учениях будет сделан на стрельбах из различных видов стрелкового оружия, вооружения бронетехники, организации маршей на фоне активности диверсионных групп условного противника.

Каждое подразделение, участвующее в маневрах, вступит в учебный бой, в ходе которого экипажи БМП-2 и Т-72БЗ продемонстрируют точность стрельбы и навыки совместных действий.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов