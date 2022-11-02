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Полиция Южной Кореи опросила человека, которого очевидцы обвиняют в начале давки на Хеллоуин

Анна Касаткина
13:21 02.11.2022
Мужчина не согласился с предъявленными ему обвинениями, рассказали в полиции.
Полиция Южной Кореи опросила человека, которого очевидцы обвиняют в начале давки на Хеллоуин
© Фото: Lee Jae-Won, AFLO, GlobalLookPress
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Полиция Южной Кореи опросила мужчину, которого в социальных сетях обвинили в начале смертельной давки в Сеуле во время празднования Хеллоуина. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Очевидцы ранее заявили, что мужчина был в группе из пяти-шести человек, которые начали намеренно толкать людей в толпе. Один из них, как уточняется, был «в ленте в форме зайца».

Как сообщили в полиции, мужчина не согласился с предъявленными ему обвинениями и предоставил подтверждение своих слов. Собеседник издания также отметил, что после анализа свидетельских показаний и кадров с камер видеонаблюдения полиция рассмотрит вопрос об изменении статуса этого человека со свидетеля на подозреваемого.

Газета The Korea Times, в свою очередь, сообщила, что пользователи Сети нашли человека «в ленте в форме зайца». В соцсетях он написал, что вместе с друзьями стал жертвой «охоты на ведьм», и показал скриншот из банковского приложения, чтобы доказать свою невиновность. Согласно снимку экрана, мужчина вошел внутрь станции метро «Итхэвон» в районе 21.55 и вышел на другой станции в 22.17, тогда как первые сообщения о давке начали появляться в 22.15.

Давка произошла в клубном районе Итхэвон 29 октября во время празднования Хеллоуина. В ней погибли не менее 156 человек, среди которых 26 иностранцев, включая четырех гражданок России, две из них - этнические кореянки. В списке пострадавших числятся еще 132 человека.

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