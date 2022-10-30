Число жертв давки в Южной Корее увеличилось до 153

Стало известно о новых жертвах давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина.

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Количество погибших при давке в Сеуле возросло до 153. Число известных пострадавших также увеличилось, их стало 103. Об этом сообщается в газете «Хангере».

Среди погибших есть иностранцы из Китая, Норвегии, Ирана и Узбекистана, а также, по последним данным, четыре россиянки. В основном жертвам было от 18 до 30 лет.

Трагедия случилась в районе Итхэвон в столице Южной Кореи. Толпа людей, желающих отпраздновать Хэллоуин, оказалась на узкой улице и создали давку. Один из прохожих упал и запустил цепочку падений, что и привело к ужасным последствиям.