На предприятиях Байконура создадут народные дружины

Администрация города Байконур опубликовала заявление о принятии ряда мер в связи с протестами и контртеррористической операцией на территории Казахстана. В городе был создан оперативный штаб, в состав которого вошли руководители города, представители корпорации «Роскосмос», а также российских и казахстанских правоохранительных структур. В рамках приняты мер в городе создадут народные дружины.

«Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город», - говорится в сообщении на сайте администрации Байконура.

Также в городе до 19 января будут введены ограничения. Будет ограничено передвижение по городу в ночное время, закроются контрольно-пропускные пункты, ограничено время нахождения на улице. Работа предприятий должна будет заканчиваться в 22 часа. Торговля алкоголем в городе будет запрещена - за исключением ресторанов и кафе.

Принятые меры полиция начнет реализовывать в пятницу вечером.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в Казахстане усилена вооруженная охрана ключевых объектов. Он отметила, что оперативный штаб полностью контролирует обстановку в городе.