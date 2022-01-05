Рогозин сообщил об усилении вооруженной охраны на Байконуре

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в Казахстане усилена вооруженная охрана ключевых объектов. По его словам, день на космодроме прошел спокойно, а городские службы и правоохранительные органы работают в штатном режиме.

«Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена», - пишет Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее в Алма-Аты был освобожден аэропорт. Кроме того, заместитель мэра Ержан Бабакумаров сообщил о начале антитеррористической операции в городе. Также в СМИ появилась информация о гибели восьми силовиков в ходе беспорядков в Казахстане. Также отмечается, что более 300 человек получили ранения.