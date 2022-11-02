Армия Шойгу заявил, что Запад поставляет Киеву разведданные и наемников Североатлантический альянс ведет против России информационную и санкционную войну, добавил министр обороны. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: НАТО обеспечивает Украину разведывательной информацией, целеуказанием, поставляет военных советников и иностранных наемников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии МО РФ и Белоруссии. «НАТО обеспечивает их (украинские войска. - Прим. ред.) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников», - сказал он. Шойгу добавил, что Североатлантический альянс ведет против России информационную и санкционную войну. Министр также отметил, что группировка НАТО у российских границ с февраля выросла в 2,5 раза и уже превышает 30 тысяч человек. Тем временем Москва и Минск продолжают формировать единое оборонное пространство, подчеркнул Шойгу. Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика