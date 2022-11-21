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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главреда Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве

Ирина Елагина
17:17 21.11.2022
Оба фигуранта уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» оставлены под стражей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский останется под стражей в камере следственного изолятора до конца декабря. Сегодня Московский городской суд признал законным решение Тверского суда столицы, отклонил жалобу защиты обвиняемого по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» и оставил Романовского под арестом в СИЗО.

Аналогичное решение суд принял по жалобе защиты второго фигуранта - коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова: он также оставлен под стражей.

Напомним, что Романовского и Суханова задержали в конце октября по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии предварительного следствия, эти деньги фигуранты требовали за удаление из Telegram-канала «Тушите свет» сведений в отношении Чемезова.

Суханов частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Но не смотря на положительные характеристики от Андрея Малахова и других известных медиаперсон суд отклонил просьбу изменить меру пресечения Суханову и отпустить под залог в 10 млн рублей.

Ранее Ксения Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, заявила, что искренне сожалеет, так как «действия ее коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приносит ему свои извинения» и выразила надежду, что «правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение».

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