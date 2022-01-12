Путин обсудил с премьер-министром Армении ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Были обсуждены некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении в заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Кроме этого, стороны обсудили и ситуацию в Казахстане, а также участие в ней миротворцев ОДКБ.

«С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане», - говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны отметили эффективность скоординированности действий миротворческого контингента, а также влияние этих действий на нормализацию обстановки в Казахстане.

Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что президенты России и Таджикистана отметили эффективность помощи Казахстану по линии ОДКБ.