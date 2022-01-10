Путин и Рахмон отметили эффективность помощи Казахстану по линии ОДКБ

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили Казахстан и другие вопросы в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В продолжение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (в формате видеоконференции) Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили некоторые вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане. Отмечена своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, оказанной в соответствии с обращением казахстанского руководства», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что в ходе беседы затрагивалась афганская проблематика и обстановка на границе Афганистана и Таджикистана. Лидеры также условились о продолжении контактов на разных уровнях.

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в понедельник, 10 января. Лидеры стран-членов организации подробно обсудили последние события в Казахстане. В частности, Путин рассказал, что миротворческий контингент ОДКБ останется в республике столько, сколько это будет необходимо.