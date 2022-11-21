В МО РФ заявили об уничтожении украинских боевиков, пытавшихся переправиться через Днепр
© Фото: ТРК "Звезда"
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В МО РФ заявили об уничтожении украинских боевиков, пытавшихся переправиться через Днепр
© Фото: ТРК "Звезда"
Экспертное мнение и аналитика
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