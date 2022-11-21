В МО РФ рассказали о безуспешных попытках украинских боевиков атаковать на трех направлениях
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Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинских боевиков атаковать на трех направлениях: Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, заявил на брифинге 21 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, на Южно-Донецком направлении вооруженные формирования Украины пытались восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки. Глава российского оборонного ведомства также сообщил о безуспешной попытке противника атаковать в направлении Новодаровки.