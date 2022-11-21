МО РФ: российские военные поразили украинские «Ураганы», бившие по Белгородской области

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Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации уничтожили две украинские установки РСЗО «Ураган», которые применялись для нанесения ударов по Белгородской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня "Ураган" ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области», - заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении вражеского арсенала с западным артиллерийским вооружением. Арсенал был уничтожен в ходе сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, ОПК Украины, а также связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов