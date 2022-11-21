IT-комитет ГД РФ поддержал поправки о мониторинге ЛГБТ-пропаганды в интернете

При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимать меры по ограничению доступа к такой информации.

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Комитет Государственной думы России по информационной политике рекомендовал Думе принять пакет поправок о включении материалов с ЛГБТ-пропагандой в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, а также о запрете продажи в России товаров с информацией, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Поправки подготовил глава комитета ГД РФ по информполитике Александр Хинштейн ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор получит право утверждать порядок проведения мониторинга интернета в целях выявления информации и (или) сайтов в сети, а также программ, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с предлагаемыми законопроектом нормами о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

Такой мониторинг, как указывается в поправке, будет проводить уполномоченная российским правительством организация. При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимать меры по ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы, добавляется в документе.

Другой поправкой предусмотрены изменения в закон «О защите прав потребителей».

«Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», - передает РИА Новости содержание поправки.

Ранее в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект о майнинге криптовалют. Было отмечено, что сейчас в России идет активное развитие деятельности по майнингу криптовалют, но ее регулирования на законодательном уровне до сих пор не существовало.

До этого в ГД РФ разработали нормы, которые позволяют запретить пропагандирующие жестокость компьютерные игры в России. Сообщалось, что под запрет могут попасть игры, которые содержат сведения о способах самоубийства, об изготовлении наркотиков, а также способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям.