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В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют

Анна Назайкина
22:03 17.11.2022
Было отмечено, что сейчас в Рф идет активное развитие деятельности по майнингу криптовалют, но ее регулирования на законодательном уровне до сих пор не было.
В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют
© Фото: McPHOTOM. Gann, via www.imago-i, Globallookpress
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Группа парламентариев внесла в Государственную думу законопроект, который дает возможность легализовать в стране майнинг криптовалюты, передает РИА Новости, ссылаясь на одного из авторов, главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«В декабре постараемся принять закон во всех чтениях, потому что планируется, что он начнет действовать с 2023 года», - заявил Аксаков.

Опираясь на текст документа, можно сделать вывод, что в случаев, если законопроект будет одобрен, его нормы начнут действовать уже с января следующего года.

Аксаков обратил внимание на то, что в настоящий момент в нашей стране идет активное развитие деятельности по майнингу криптовалют, но ее регулирования на законодательном уровне до сих пор не было.

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