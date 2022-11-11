В России могут запретить пропагандирующие жестокость компьютерные игры

Под запрет могут попасть игры, которые содержат сведения о способах самоубийства, изготовлении наркотиков и способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям.

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В российском законодательстве может появиться статья о запрете компьютерных игр, содержащих пропаганду насилия, жестокости, а также ненормативную лексику и информацию об ЛГБТ-сообществе. Соответствующие нормы разработали в Госдуме РФ.

Как сообщает РИА Новости, норма станет поправкой к законопроекту о пропаганде ЛГБТ. Агентство приводит выдержку из имеющегося в распоряжении текста законотворцев.

«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <...> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам», - говорится в документе.

Вместе с тем, под запрет могут попасть игры, которые содержат сведения о способах самоубийства, изготовлении наркотиков и способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям. Пропаганда ЛГБТ-движения также под запретом.

Немногим ранее в Госдуме указали на то, что российские дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия и «отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений». В ГД РФ добавили, что рразработчики многих игр вводят в их сюжеты персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.