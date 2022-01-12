Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

Коллеги российского телеведущего Михаила Зеленского озвучили предварительную причину смерти журналиста - инсульт. Как утверждается, мужчина во время отдыха в Доминиканской Республике пожаловался на плохое самочувствие, медикам не удалось его спасти.

«Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным - инсульт», - говорится в опубликованном в Telegram-канале ВестиFM+ сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет. Его смерть впоследствии подтвердило посольство РФ в Пунта-Кане.

Зеленский был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура». Кроме того, Зеленский являлся обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».