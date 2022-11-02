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Два человека погибли в ДТП с такси в Москве

Анна Касаткина
10:58 02.11.2022
В аварии погибли водитель и пассажир легкового авто, которое зажало между автобусом и грузовиком.
Два человека погибли в ДТП с такси в Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В аварии с такси на улице 1905 года в Москве погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в среду, 2 ноября. Водитель грузового авто, по данным прокуратуры, допустил столкновение с легковушкой и автобусом, после чего скрылся с места происшествия.

«По предварительной информации, в салоне автомобиля такси есть погибшие - водитель и пассажир», - говорится в сообщении пресс-службы.

Судя по кадрам с места, такси зажало между двумя автомобилями, оно полностью смято.

На месте работают правоохранители, прокуратура Центрального административного округа столицы устанавливает обстоятельства происшествия и ход проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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