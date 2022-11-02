Погибли два человека. Водитель грузовика с места происшествия скрылся.

© Видео: Дептранс Москвы © Фото: crashtimesru, VK

Момент смертельного ДТП с такси в центре Москвы попал на камеры. Как сообщили в Госавтоинспекции, столкнулись грузовик, автобус и такси.

ДТП произошло на улице 1905 года. На данный момент известно о двух погибших - жертвами аварии стали таксист и его пассажир.

«Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся», - уточнили в ГАИ.

В настоящий момент на месте произошедшего работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства аварии.