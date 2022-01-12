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Володин назвал два пути для США в переговорах по гарантиям безопасности

Анна Касаткина
10:29 12.01.2022
По словам спикера Госдумы, снятие напряженности в мире сейчас зависит от Соединенных Штатов.
Володин назвал два пути для США в переговорах по гарантиям безопасности
© Фото: МО РФ
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Снятие напряженности в мире зависит от действий США, им придется либо согласиться на предложенные Россией меры безопасности, либо взять на себя возможные последствия отсутствия гарантий. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий», - написал он в комментарии в своем Telegram-канале к прошедшим в Женеве переговорам.

Володин также отметил, что ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса.

Ранее в Кремле заявили, что консультации по гарантиям безопасности «это не процесс ради процесса», в них важен, прежде всего, результат. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, четких дедлайнов по переговорам нет, предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить картину того, где находятся стороны, однако не должно быть затягивания процесса.

Переговоры России и США в Женеве прошли 9 и 10 января. Продолжением диалога по безопасности станет саммит Совета Россия-НАТО в Брюсселе, который пройдет в среду, 12 января.

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