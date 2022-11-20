Число подписчиков Трампа в Twitter выросло до 2,3 млн сразу после снятия блокировки

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Аккаунт экс-главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter спустя несколько часов после восстановления набрал 2,3 миллиона подписчиков. Об этом сообщила газета Daily Mail. Как отмечает издание, все твиты 45-го президента США сохранились, а вот подписчики были удалены. До блокировки их число составляло 90 миллионов человек.

Минувшей ночью стало известно, что владелец социальной сети Twitter Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа. О разблокировке американский миллиардер объявил сегодня на своей официальной страничке после проведенного голосования. До этого он провел опрос, в котором приняли участие более 15 миллионов пользователей Twitter. За возвращение аккаунта Трампа проголосовало 52%. При этом сам Дональд Трамп заявил, что не вернется в соцсеть.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа 9 января 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками проводимой республиканцем политики. После блокировки аккаунта Трамп создал собственную соцсеть Truth Social.