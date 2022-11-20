Маск рассказал, зачем запустил голосование об аккаунте Трампа в Twitter

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Американский миллиардер и владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что голосование о возвращении аккаунта экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа способствовал доработке системы опросов в связи с большим наплывом ботов.

«Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться. Несколько интересных уроков, которые помогут в работе», - написал предприниматель в своем Twitter-аккаунте.

Он также отметил, что за атакой ботов интересно наблюдать. По его словам, за двадцать часов опрос набрал более 13 миллионов голосов. При этом, несмотря на то, что голосование еще не закончилось, Дональд Трамп заявил, что не вернется в Twitter.

Ранее представители 45-ого президента Соединенных Штатов Америки обратились в апелляционный суд с просьбой отменить решение первой инстанции о законности его блокировки в социальной сети Twitter и пересмотреть дело в пользу восстановления аккаунта. Кроме того, они требуют выплаты компенсации и возвращения клиента на платформу.