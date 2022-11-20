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Экс-помощник Буша рассказал, что среди республиканцев растет недовольство военной помощью Украине

Семен Лавров
07:56 20.11.2022
Согласно его прогнозу, в дальнейшем количество противников поддержки Киева будет увеличиваться.
Экс-помощник Буша рассказал, что среди республиканцев растет недовольство военной помощью Украине
© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Бывший помощник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал о росте противников военной помощи Украине среди членов Республиканской партии. Согласно статье экс-помощника, опубликованной изданием Politico, с марта текущего года их количество возросло в восемь раз.

«Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть», — приводит его слова RT.

В связи с возможными негативными последствиями для экономики США, Аллен предполагает, что в дальнейшем их количество возрастет еще.

До этого республиканцы потребовали проводить аудит средств, направляемых Украине. Требование касалось всех видов поддержки, включая военную, гражданскую и финансовую.

Напомним, что ранее республиканцы получили большинство мест в Палате представителей Конгресса по итогам предварительных выборов. Среди избранных конгрессменов также присутствуют сторонники импичмента 46-ого президента США Джо Байдена.

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