Согласно его прогнозу, в дальнейшем количество противников поддержки Киева будет увеличиваться.

© Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Бывший помощник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен рассказал о росте противников военной помощи Украине среди членов Республиканской партии. Согласно статье экс-помощника, опубликованной изданием Politico, с марта текущего года их количество возросло в восемь раз.

«Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины. В марте их было шесть», — приводит его слова RT.

В связи с возможными негативными последствиями для экономики США, Аллен предполагает, что в дальнейшем их количество возрастет еще.

До этого республиканцы потребовали проводить аудит средств, направляемых Украине. Требование касалось всех видов поддержки, включая военную, гражданскую и финансовую.

Напомним, что ранее республиканцы получили большинство мест в Палате представителей Конгресса по итогам предварительных выборов. Среди избранных конгрессменов также присутствуют сторонники импичмента 46-ого президента США Джо Байдена.