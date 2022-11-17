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Байден поздравил республиканцев с большинством мест в Палате представителей Конгресса

Иван Лебедянский
06:30 17.11.2022
Согласно прогнозу, Республиканская партия США по итогам промежуточных выборов получит 218 против 208 мест в нижней палате Конгресса.
Байден поздравил республиканцев с большинством мест в Палате представителей Конгресса
© Фото: Jim LoScalzo, CNP, Globallookpress
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Джо Байден поздравил лидера республиканцев Кевина Маккарти с получением его партией большинства мест в Нижней палате Конгресса по итогам промежуточных выборов. Согласно прогнозам СМИ, республиканцы получат 218 мандатов против 208 у демократов.

«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей», - передает РИА Новости официальное заявление Джо Байдена.

Ранее стало известно, что сторонница импичмента 46-ого президента конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин уже переизбрана в палату представителей. В случае, если итоговые выборы окончатся победой республиканцев, Грин, поддерживаемая большинством членов конгресса, может продолжить оказывать давление на Джо Байдена.

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