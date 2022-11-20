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Инженеры ЦВО показали установленные в зоне СВО фортификационные сооружения

06:28 20.11.2022
Такие сооружения способны эффективно затруднять продвижение бронетехники и личного состава противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военные инженеры подразделений Центрального военного округа (ЦВО) оснастили оборонные рубежи в зоне проведения спецоперации траншеями, рвами, а также скрытыми укрепленными огневыми позициями, которые способны выдержать артиллерийские удары. Все это позволит военнослужащим уничтожать противника, оставаясь в безопасности. Кроме того, инженерные подразделения возводят минно-взрывные и невзрывные заграждения.

«Малозаметное препятствие устанавливается для затруднения проезда бронированной техники противника. Если поедет БМП, то зацепит на катки препятствие и его дальнейшее движение затруднится. Есть заграждения, которые устанавливаются в лесу, чтобы личный состав противника не прошел. В ночное время проволоку не видно, запутаться в ней легко, а вот распутываться будешь долго», - объяснил военнослужащий инженерного подразделения ЦВО с позывным «Редут».

Бетонные конструкции установлены на строго определенных интервалах и дистанциях. Такие сооружения способны эффективно затруднять продвижение бронетехники и личного состава противника, принуждать его к совершению маршей в неразведанной местности и вовлекать в выгодные районы огневого воздействия.

Накануне Минобороны опубликовало видео, на котором демонстрируется, как мобилизованные военнослужащие в одном из учебных центров Ставропольского края отрабатывают стрельбу из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Бойцов обучают не просто метко попадать в цель, но и незаметно подходить к противнику, занимать выгодную позицию и прикрывать друг друга во время боя.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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