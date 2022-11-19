Армия Армия Армия

Скрытно подобраться и метко поразить: как мобилизованных учат обращению с РПГ-7В на Ставрополье

09:55 19.11.2022
Бойцов обучают незаметно подходить к противнику, занимать выгодную позицию и метко попадать в цель.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Мобилизованные военнослужащие в одном из учебных центров Ставропольского края отработали стрельбу из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Бойцов обучают не просто метко попадать в цель, но и незаметно подходить к противнику, занимать выгодную позицию и прикрывать друг друга во время боя. 

«Мы обучаемся тактике, измеряем дальность, учитываем ветер и после этого производим выстрелы. Спасибо инструкторам, они нас обучают первой медицинской помощи, тактической стрельбе, подготовке группировкой - все это поможет нам в боевых действиях. С боеприпасами проблем нет», - рассказал мобилизованный Петр.

По легенде занятия враг находится на небольшом расстоянии от наших позиций. Гранатометчик вместе с помощником выдвигаются, используя местность для своей маскировки. Пока второй прикрывает товарища, первый заряжается и производит выстрел.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры тренировок мобилизованных военнослужащих по обращению с ручными пулеметами. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, интенсивный курс боевой подготовки бойцы проходят на полигоне в Ставропольском крае. Тренировки идут как днем, так и ночью.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:24 Вопросы истории
Видео
Горящая земля: как Красная армия освобождала Сталинград и какую роль в этом сыграла артиллерия
08:51 В стране и мире
Видео
Лимаренко сообщил о семи погибших в результате взрыва на Сахалине
08:22 В стране и мире
Система Starlink, используемая ВСУ, была взломана хакерами
07:54 В стране и мире
Видео
Ким Чен Ын впервые показал свою дочь во время пуска ракеты «Хвасон-17»
07:25 В стране и мире
В МИД ответили на призыв в США забрать у России остров Врангеля
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.