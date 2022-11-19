Скрытно подобраться и метко поразить: как мобилизованных учат обращению с РПГ-7В на Ставрополье

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобилизованные военнослужащие в одном из учебных центров Ставропольского края отработали стрельбу из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Бойцов обучают не просто метко попадать в цель, но и незаметно подходить к противнику, занимать выгодную позицию и прикрывать друг друга во время боя.

«Мы обучаемся тактике, измеряем дальность, учитываем ветер и после этого производим выстрелы. Спасибо инструкторам, они нас обучают первой медицинской помощи, тактической стрельбе, подготовке группировкой - все это поможет нам в боевых действиях. С боеприпасами проблем нет», - рассказал мобилизованный Петр.

По легенде занятия враг находится на небольшом расстоянии от наших позиций. Гранатометчик вместе с помощником выдвигаются, используя местность для своей маскировки. Пока второй прикрывает товарища, первый заряжается и производит выстрел.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры тренировок мобилизованных военнослужащих по обращению с ручными пулеметами. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, интенсивный курс боевой подготовки бойцы проходят на полигоне в Ставропольском крае. Тренировки идут как днем, так и ночью.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов