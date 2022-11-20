Минобороны Турции: воздушная операция в Сирии и Ираке проводится согласно уставу ООН

В военном ведомстве заявили, что удары по курдским формированиям необходимы для предотвращения терактов.

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Воздушная операция под названием «Коготь-меч» против курдских сил на севере Сирии и Ирака проводится Турцией в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Об этом заявили в пресс-службе Министерства национальной обороны страны.

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, неделю назад в центре Стамбула произошел теракт. В результате мощного взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, 81 - получили ранения, среди них трое россиян.

Позже правоохранители задержали 48 человек, включая подозреваемую, которая якобы причастна к курдским организациям.