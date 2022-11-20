Турция нанесла авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке

В Министерстве национальной обороны заявили, что действуют в соответствии с уставом ООН.

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Турция проводит воздушную операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Ирака и Сирии. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве национальной обороны.

В турецком военном ведомстве отметили, что удары наносятся в соответствии со статьей 51 устава ООН, предполагающей право на самооборону. Операция проводится для предотвращения терактов.

«Негодяи привлечены к ответственности за вероломные нападения», - заявило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Напомним, неделю назад в центре Стамбула произошел теракт. В результате мощного взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, 81 - получили ранения, среди них трое россиян.

Позже правоохранители задержали 48 человек, включая подозреваемую, которая якобы причастна к курдским организациям.