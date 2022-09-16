В Казахстане одобрили поправки в конституцию о семилетнем сроке президентства и переименовании столицы

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Парламент Казахстана принял в двух чтениях закон о поправках в конституцию страны. Они предполагают введение однократного семилетнего президентского срока, а также возвращение столице республики Нур-Султан прежнего названия Астана.

Депутаты проголосовали за принятие закона единогласно. Об этом заявил председатель нижней палаты казахстанского парламента Ерлан Кошанов. Его приводит сайт парламента республики, который вел трансляцию совместного заседания.

Напомним, пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что предложение государственных депутатов о возвращении столице республики предыдущего названия Астана включено в проект поправок в конституцию с согласия казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. По мнению депутатской группы, возвращение городу прежнего названия отметит вклад Назарбаева в его развитие.