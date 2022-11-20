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Gazeta Wyborcza: США могут вынудить Польшу отправить войска на Украину

Сергей Лебедев
02:56 20.11.2022
Это произойдет, если силы киевского режима начнут сильно слабеть.
Gazeta Wyborcza: США могут вынудить Польшу отправить войска на Украину
© Фото: US Joint Staff via Globallookpress.com
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США намерены убедить Польшу принять непосредственное участие в конфликте на Украине, если силы киевского режима начнут сильно слабеть. Сделать это Штаты могут при помощи воздействия на проамериканскую партию «Право и справедливость». Такое мнение выразил политолог Лешек Сыкульский.

«Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну?», — сказал он в публикации газеты Gazeta Wyborcza.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении в Пшеводуве в Люблинском воеводстве на границе с Украиной двух ракет. В результате инцидента погибли два человека. Утверждалось, что на территорию Польши упали «российские» ракеты.

В Минобороны России назвали инцидент намеренной провокацией для эскалации обстановки и подчеркнули, что ВС РФ не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской границы. Как отметили в ведомстве, специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской ракеты комплекса С-300. 

А на днях постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Украина и Польша пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. По его словам, Владимир Зеленский отлично знал, что в Польшу залетели украинские ракеты.

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