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Число погибших в пожаре в Москве увеличилось до трех человек

Дарина Криц
23:01 20.11.2022
К тушению пожара были привлечены три вертолета Ка-32, пожарный поезд, а также 80 спасателей, 20 единиц техники.
Число погибших в пожаре в Москве увеличилось до трех человек
© Фото: ТРК "Звезда"
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Увеличилось число погибших при пожаре в центре российской столицы. Напомним, днем 20 ноября, по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 начался пожар. Сообщалось, что по данному адресу располагалось складское двухэтажное здание из кирпича.

Экстренные службы из данного здания эвакуировали семь человек. К тушению пожара в центре Москвы были привлечены три вертолета Ка-32, пожарный поезд, а также 80 спасателей, 20 единиц техники. В МЧС России информировали, что площадь возгорания возросла до 2,5 тысяч квадратных метров.

Позже в МЧС сообщали о локализации в 18:20 пожара на Комсомольской площади. После этого стало известно, что два человека погибли при пожаре на складе в центре Москвы.

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